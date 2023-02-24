Свердловчанка рассказала, как тюрьма спасла ее от смерти

Исповедь екатеринбурженки с ВИЧ, которая прошла наркотики, СИЗО и онкологию

25 февраля 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Елена Синенко в 2002 году узнала о своем ВИЧ-статусе Фото: архивное фото Елены Синенко О своем ВИЧ-статусе жительница Екатеринбурга Елена Синенко узнала в 2002 году. Тогда ей было 25 лет. Женщина вспоминает, что, будучи молодой девушкой, оказалась в компании плохих ребят, которые употребляли наркотики. По ее словам, она не успела понять, как сама подсела на героин. А уже позже, в поисках денег на очередную дозу, девушка начала воровать. Так и оказалась в тюрьме. Именно в СИЗО она узнала о том, что у нее ВИЧ. Как живут люди с открытым ВИЧ-статусом в материале корреспондента URA.RU. «Я узнала о своем статусе 20 лет назад. Как сейчас помню: на дворе 2002 года, а я, молодая девушка, сижу в СИЗО с абсолютным не пониманием, как дальше жить и что делать. Мне озвучили диагноз, о котором я слышала только пару раз в жизни. И все, что я знала на тот момент, только то, что ВИЧ равно смерть», — говорит Елена Синенко. Елена Синенко проделала огромную работу, чтобы сегодня жить полноценной жизнью Фото: архивное фото Елены Синенко Жизненный путь Елены напоминает, казалось бы, обычную историю наркоманки, которая подхватила ВИЧ от своих товарищей. Но вот только она смогла справиться, начать новую жизнь. А спустя годы Елена начала работать в фонде, помогая таким же заблудшим душам, как она когда-то. От тюрьмы не зарекайся Елену осудили на год заключения за воровство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «То, как я оказалась за решеткой, безусловно, моя вина. Я была молодой, начала общаться с плохими ребятами, которые употребляли героин. Со временем и я подсела на наркотики. Тогда мне казалось это модным. Наша компания состояла из наркоманов. Они были обычными ребятами из хороших семей, которые в какой-то момент приняли неверное решение. Вначале удавалось скрывать от родных о своем новом увлечении, но чем дальше, тем сложнее это было сделать», — вспоминает Елена. Ошибка каждого наркомана — самоуверенность. Каждый думает, что бросит в любой момент, стоит только захотеть. Однако от очередной дозы отказаться становится все сложнее. Каждый поход за новой дозой поднимал адреналин в крови. «Денег у меня и моих товарищей по удовольствию было мало. Приходилось скидываться, чтобы приобрести дозу. Зависимость от героина очень быстро стала нарастать, и с каждым днем наркоты требовалось все больше и больше. Я уже не помню, когда я начала воровать ради дозы. Вообще большая часть наркоманов рано или поздно приходят к тому, что начинают воровать. Ведь ходить на обычную работу становится делом невозможным, а деньги на яд нужны. Кто-то начинает таскать все из дома, обворовывать родных, а кто-то крадет у незнакомцев. Выбор у наркоманов небольшой: смерть или тюрьма. Я оказалась осуждена за воровство на год. И это стало моим вторым шансом на жизнь», — делится Синенко. Освобождение: второй шанс или новый срок Елена была осуждена за воровство. Она год провела в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU «В народе часто говорят, что бывших наркоманов не бывает. Однако я могу смело сказать, что бывает. Это случается, когда тебе ставят диагноз — ВИЧ. Для многих наркоманов заключение становится вторым шансом на чистую жизнь. Для меня год в СИЗО позволил переоценить всю свою жизнь. Я четко приняла для себя решение, что после того, как выйду на свободу, наркотиков в моей жизни не будет. Ведь если наркотики вернутся в мою жизнь, то совсем скоро я снова окажусь за решеткой. Я четко поняла, что наступать на те же грабли я не стану. Это был сложный путь, но я его прошла, и освободилась от иглы. Ушли наркотики, но остался ВИЧ, с которым мне предстоял бой», — рассказывает екатеринбурженка. Дисциплина для ВИЧ-инфицированных путь к полноценной жизни О своем диагнозе Елена узнала в 2002 году, а вот терапию начала только в 2018. «Долгие годы я отказывалась от приема препаратов, которые и представляют собой терапию для ВИЧ-инфицированных. Я проверялась у медиков, у меня была низкая нагрузка. Этим я себя успокаивала. И как многие люди с положительным ВИЧ-статусом я считала, что терапия мне не нужна, ведь смысла нет пичкать себя химикатами. Ну что сказать, я была дурой! ВИЧ медленно меня убивал, а я противилась тому, что давно могло бы сделать меня здоровой», — вспоминает женщина. Людям с положительным ВИЧ-статусом нужно строго соблюдать прием препаратов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Только в 2018 году Елена начала принимать терапию. «С момента, когда я узнала свой диагноз, до приема терапии прошло 15 лет. Безусловно, отсутствие терапии сказалось на моем здоровье. Иммунитет ослаб, организм уже не смог сопротивляться минимальной инфекции. Самым сложным этапом в терапии было то, что лекарства нужно принимать каждый день в одно и то же время. Для этого нужна дисциплина. Изначально было тяжело, но я смогла взять волю в кулак и приноровится. Уже спустя несколько месяцев прием препаратов стал моим ежедневным и самым важным ритуалом. Для ВИЧ-больных дисциплина играет решающую роль. Без нее никак. Поэтому советую всем людям с положительным ВИЧ-статусом строго соблюдать прием препаратов, не пропускать», — заявила Синенко. Открытый статус Уже несколько лет Елена не скрывает свой статус и открыто говорит о ВИЧ-инфекции Фото: архивное фото Елены Синенко В последние годы качество и доступность медицинской помощи в Свердловской области выросли. В наше время человек с ВИЧ-положительным статусом может жить полноценно, заводить семью и даже рожать здоровых детей. Однако стигма в обществе по-прежнему высока. Именно поэтому ВИЧ-положительные пациенты не говорят о своем статусе открыто. «Рассказать окружающим о том, что у тебя ВИЧ, очень сложно. Несмотря на то, что просветительская деятельность ведется активно, многие люди до сих пор шарахаются, когда узнают, что у меня ВИЧ. В свое время меня поддержала семья и друзья. И это поддержка дала мне крылья. Уже несколько лет я живу с открытым лицом, делюсь своим опытом, поддерживаю тех, кто узнал о своем статусе и раскис, опустив руки. Толчком к тому, чтобы открыть свое лицо для окружающих, стала онкология», — говорит Елена. В 2018 году у Елены обнаружили онкологию Фото: Анна Майорова © URA.RU Удар судьбы или новый смертельный диагноз В 2018 году Елене поставили второй диагноз — рак яичника. «В 2018 году у меня обнаружили онкологию. Я помню момент, когда мне сообщили, что у меня рак яичника. Опухоль большая, нужна операция. В тот момент я будто вернулась в 2002 год, когда мне сообщили о положительном ВИЧ-статусе. И опять мне помогли родные, близкие и друзья. Их вера в меня дала мне силы, чтобы продолжить борьбу за свою жизнь. И как итог, операция прошла успешно. Я продолжаю наблюдаться у врачей, контролирую не только ВИЧ, но и онкологию», — делится жительница уральской столицы. Сейчас Елена работает консультантом в фонде «Новая Жизнь». Она помогает людям принять свой диагноз Фото: архивное фото Елены Синенко Новая жизнь Сейчас Елена работает как равный консультант в фонде «Новая Жизнь». «Я искренне считаю, что человек с диагнозом больше поверит человеку с таким же диагнозом. Я делюсь своим опытом в фонде. Помогаю людям принять свой диагноз и не боятся жить. Главное, что нужно знать о ВИЧ: инфекция — не приговор. Медицина не стоит на месте. С каждым годом появляются новые препараты, прием которых может замедлить развитие болезни, а также улучшить качество жизни на долгие годы», — раздумывает она. Елена Синенко смогла принять свой диагноз. Теперь она работает в фонде и оказывает психологическую помощь людям с положительным ВИЧ-статусом. Екатеринбурженка продолжает активно встречаться с жителями Свердловской области, помогая им пройти свой путь от отрицания до принятия. Ранее URA.RU рассказывало об истории Кристины Гудилиной из Екатеринбурга. Девушка имеет положительный ВИЧ-статус с рождения. Она на добровольных началах работает в свердловском СПИД-центре, где оказывает психологическую помощь подросткам с ВИЧ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О своем ВИЧ-статусе жительница Екатеринбурга Елена Синенко узнала в 2002 году. Тогда ей было 25 лет. Женщина вспоминает, что, будучи молодой девушкой, оказалась в компании плохих ребят, которые употребляли наркотики. По ее словам, она не успела понять, как сама подсела на героин. А уже позже, в поисках денег на очередную дозу, девушка начала воровать. Так и оказалась в тюрьме. Именно в СИЗО она узнала о том, что у нее ВИЧ. Как живут люди с открытым ВИЧ-статусом в материале корреспондента URA.RU. «Я узнала о своем статусе 20 лет назад. Как сейчас помню: на дворе 2002 года, а я, молодая девушка, сижу в СИЗО с абсолютным не пониманием, как дальше жить и что делать. Мне озвучили диагноз, о котором я слышала только пару раз в жизни. И все, что я знала на тот момент, только то, что ВИЧ равно смерть», — говорит Елена Синенко. Жизненный путь Елены напоминает, казалось бы, обычную историю наркоманки, которая подхватила ВИЧ от своих товарищей. Но вот только она смогла справиться, начать новую жизнь. А спустя годы Елена начала работать в фонде, помогая таким же заблудшим душам, как она когда-то. От тюрьмы не зарекайся «То, как я оказалась за решеткой, безусловно, моя вина. Я была молодой, начала общаться с плохими ребятами, которые употребляли героин. Со временем и я подсела на наркотики. Тогда мне казалось это модным. Наша компания состояла из наркоманов. Они были обычными ребятами из хороших семей, которые в какой-то момент приняли неверное решение. Вначале удавалось скрывать от родных о своем новом увлечении, но чем дальше, тем сложнее это было сделать», — вспоминает Елена. Каждый поход за новой дозой поднимал адреналин в крови. «Денег у меня и моих товарищей по удовольствию было мало. Приходилось скидываться, чтобы приобрести дозу. Зависимость от героина очень быстро стала нарастать, и с каждым днем наркоты требовалось все больше и больше. Я уже не помню, когда я начала воровать ради дозы. Вообще большая часть наркоманов рано или поздно приходят к тому, что начинают воровать. Ведь ходить на обычную работу становится делом невозможным, а деньги на яд нужны. Кто-то начинает таскать все из дома, обворовывать родных, а кто-то крадет у незнакомцев. Выбор у наркоманов небольшой: смерть или тюрьма. Я оказалась осуждена за воровство на год. И это стало моим вторым шансом на жизнь», — делится Синенко. Освобождение: второй шанс или новый срок «В народе часто говорят, что бывших наркоманов не бывает. Однако я могу смело сказать, что бывает. Это случается, когда тебе ставят диагноз — ВИЧ. Для многих наркоманов заключение становится вторым шансом на чистую жизнь. Для меня год в СИЗО позволил переоценить всю свою жизнь. Я четко приняла для себя решение, что после того, как выйду на свободу, наркотиков в моей жизни не будет. Ведь если наркотики вернутся в мою жизнь, то совсем скоро я снова окажусь за решеткой. Я четко поняла, что наступать на те же грабли я не стану. Это был сложный путь, но я его прошла, и освободилась от иглы. Ушли наркотики, но остался ВИЧ, с которым мне предстоял бой», — рассказывает екатеринбурженка. Дисциплина для ВИЧ-инфицированных путь к полноценной жизни О своем диагнозе Елена узнала в 2002 году, а вот терапию начала только в 2018. «Долгие годы я отказывалась от приема препаратов, которые и представляют собой терапию для ВИЧ-инфицированных. Я проверялась у медиков, у меня была низкая нагрузка. Этим я себя успокаивала. И как многие люди с положительным ВИЧ-статусом я считала, что терапия мне не нужна, ведь смысла нет пичкать себя химикатами. Ну что сказать, я была дурой! ВИЧ медленно меня убивал, а я противилась тому, что давно могло бы сделать меня здоровой», — вспоминает женщина. Только в 2018 году Елена начала принимать терапию. «С момента, когда я узнала свой диагноз, до приема терапии прошло 15 лет. Безусловно, отсутствие терапии сказалось на моем здоровье. Иммунитет ослаб, организм уже не смог сопротивляться минимальной инфекции. Самым сложным этапом в терапии было то, что лекарства нужно принимать каждый день в одно и то же время. Для этого нужна дисциплина. Изначально было тяжело, но я смогла взять волю в кулак и приноровится. Уже спустя несколько месяцев прием препаратов стал моим ежедневным и самым важным ритуалом. Для ВИЧ-больных дисциплина играет решающую роль. Без нее никак. Поэтому советую всем людям с положительным ВИЧ-статусом строго соблюдать прием препаратов, не пропускать», — заявила Синенко. Открытый статус В последние годы качество и доступность медицинской помощи в Свердловской области выросли. В наше время человек с ВИЧ-положительным статусом может жить полноценно, заводить семью и даже рожать здоровых детей. Однако стигма в обществе по-прежнему высока. Именно поэтому ВИЧ-положительные пациенты не говорят о своем статусе открыто. «Рассказать окружающим о том, что у тебя ВИЧ, очень сложно. Несмотря на то, что просветительская деятельность ведется активно, многие люди до сих пор шарахаются, когда узнают, что у меня ВИЧ. В свое время меня поддержала семья и друзья. И это поддержка дала мне крылья. Уже несколько лет я живу с открытым лицом, делюсь своим опытом, поддерживаю тех, кто узнал о своем статусе и раскис, опустив руки. Толчком к тому, чтобы открыть свое лицо для окружающих, стала онкология», — говорит Елена. Удар судьбы или новый смертельный диагноз В 2018 году Елене поставили второй диагноз — рак яичника. «В 2018 году у меня обнаружили онкологию. Я помню момент, когда мне сообщили, что у меня рак яичника. Опухоль большая, нужна операция. В тот момент я будто вернулась в 2002 год, когда мне сообщили о положительном ВИЧ-статусе. И опять мне помогли родные, близкие и друзья. Их вера в меня дала мне силы, чтобы продолжить борьбу за свою жизнь. И как итог, операция прошла успешно. Я продолжаю наблюдаться у врачей, контролирую не только ВИЧ, но и онкологию», — делится жительница уральской столицы. Новая жизнь Сейчас Елена работает как равный консультант в фонде «Новая Жизнь». «Я искренне считаю, что человек с диагнозом больше поверит человеку с таким же диагнозом. Я делюсь своим опытом в фонде. Помогаю людям принять свой диагноз и не боятся жить. Главное, что нужно знать о ВИЧ: инфекция — не приговор. Медицина не стоит на месте. С каждым годом появляются новые препараты, прием которых может замедлить развитие болезни, а также улучшить качество жизни на долгие годы», — раздумывает она. Елена Синенко смогла принять свой диагноз. Теперь она работает в фонде и оказывает психологическую помощь людям с положительным ВИЧ-статусом. Екатеринбурженка продолжает активно встречаться с жителями Свердловской области, помогая им пройти свой путь от отрицания до принятия. Ранее URA.RU рассказывало об истории Кристины Гудилиной из Екатеринбурга. Девушка имеет положительный ВИЧ-статус с рождения. Она на добровольных началах работает в свердловском СПИД-центре, где оказывает психологическую помощь подросткам с ВИЧ.