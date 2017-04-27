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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
05:02  27 апреля 2017 14

«Пусть знают, что мы знаем». Клинцевич прокомментировал возможную ядерную атаку США на Россию

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Клинцевич: любое развитие событий не станет для нас неожиданностьюФото: Антон Белицкий © URA.RU

Россиянам нечего опасаться — ситуация находится под контролем. Так прокомментировал информацию о том, что система противоракетной обороны США создает возможность ядерного удара по России заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он подчеркнул, что предупреждение Генштаба РФ об угрозе внезапного ядерного удара по России — это сигнал руководству США о том, что любое развитие событий не станет для нашей страны неожиданностью.

«Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат — мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем», — приводит ТАСС слова Клинцевича.

Самая верная гарантия сохранения мира, отметил сенатор, — «это наша способность самым жестким образом ответить на возможную агрессию», сообщает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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