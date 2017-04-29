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29 апреля 2017
28 апреля 2017
10:47  29 апреля 2017 0

Двух россиян депортируют из США за экспорт секретных технологий

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Суд проходил в Нью-ЙоркеФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Суд в США признал граждан России Дмитрия Карпенко и Алексея Крутилина виновными в незаконном экспорте технологий военного назначения. Теперь мужчин ждет депортация.

Россиян задержали в октябре в ходе спецоперации, в которой участвовали агенты министерства внутренней безопасности США, выдававшие себя за продавцов, пишет РИА «Новости». Карпенко и Крутилин в марте признали свою вину.

Компоненты микроэлектроники, которые пытались переправить в РФ Карпенко и Крутилин, применяются в радарах и системах ракетного наведения, говорится в данных обвинения. По словам адвокатов россиян, их подзащитные выполняли заказ своего работодателя — российской компании «Аелек».

Суд над россиянами проходил в Нью-Йорке.

Татьяна Трушина
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