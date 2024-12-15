Россиянкам назвали имя главного жениха страны

Предприниматель и бывший муж певицы Алсу Ян Абрамов стал главным женихом России. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой».
«В нашей стране появился главный жених, который только может быть — это Ян Абрамов. Звонят дамы любого возраста и говорят… „Познакомьте меня с Яном Абрамовым“», — сообщил Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой». По его словам, такое происходит каждый день и даже на улице.
27 августа стало известно о разводе Абрамова и Алсу. По неподтвержденным данным, они разошлись из-за измен со стороны мужа. За 18 лет совместной жизни у пары появилось трое детей: сын Рафаэль и дочери Сафина и Микелла.
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