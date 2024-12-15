Россиянкам назвали имя главного жениха страны

Бывший муж Алсу Ян Абрамов стал самым главным и завидным женихом России
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Открытие выставки Евгении Васильевой в госпитале Лапино. Москва, васильева евгения, абрамов ян, алсу
Многие женщины хотят познакомиться с Яном Абрамовым, уверен Добровинский Фото:

Предприниматель и бывший муж певицы Алсу Ян Абрамов стал главным женихом России. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой».

«В нашей стране появился главный жених, который только может быть — это Ян Абрамов. Звонят дамы любого возраста и говорят… „Познакомьте меня с Яном Абрамовым“», — сообщил Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой». По его словам, такое происходит каждый день и даже на улице.

27 августа стало известно о разводе Абрамова и Алсу. По неподтвержденным данным, они разошлись из-за измен со стороны мужа. За 18 лет совместной жизни у пары появилось трое детей: сын Рафаэль и дочери Сафина и Микелла.

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Предприниматель и бывший муж певицы Алсу Ян Абрамов стал главным женихом России. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой». «В нашей стране появился главный жених, который только может быть — это Ян Абрамов. Звонят дамы любого возраста и говорят… „Познакомьте меня с Яном Абрамовым“», — сообщил Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой». По его словам, такое происходит каждый день и даже на улице. 27 августа стало известно о разводе Абрамова и Алсу. По неподтвержденным данным, они разошлись из-за измен со стороны мужа. За 18 лет совместной жизни у пары появилось трое детей: сын Рафаэль и дочери Сафина и Микелла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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