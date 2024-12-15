Россиянкам назвали имя главного жениха страны

Бывший муж Алсу Ян Абрамов стал самым главным и завидным женихом России

15 декабря 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Многие женщины хотят познакомиться с Яном Абрамовым, уверен Добровинский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предприниматель и бывший муж певицы Алсу Ян Абрамов стал главным женихом России. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой». «В нашей стране появился главный жених, который только может быть — это Ян Абрамов. Звонят дамы любого возраста и говорят… „Познакомьте меня с Яном Абрамовым“», — сообщил Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой». По его словам, такое происходит каждый день и даже на улице. 27 августа стало известно о разводе Абрамова и Алсу. По неподтвержденным данным, они разошлись из-за измен со стороны мужа. За 18 лет совместной жизни у пары появилось трое детей: сын Рафаэль и дочери Сафина и Микелла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель и бывший муж певицы Алсу Ян Абрамов стал главным женихом России. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой». «В нашей стране появился главный жених, который только может быть — это Ян Абрамов. Звонят дамы любого возраста и говорят… „Познакомьте меня с Яном Абрамовым“», — сообщил Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой». По его словам, такое происходит каждый день и даже на улице. 27 августа стало известно о разводе Абрамова и Алсу. По неподтвержденным данным, они разошлись из-за измен со стороны мужа. За 18 лет совместной жизни у пары появилось трое детей: сын Рафаэль и дочери Сафина и Микелла.