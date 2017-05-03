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03 мая 2017
02 мая 2017
09:03  03 мая 2017 0

Агентство нацбезопасности США продолжает слежку. За год перехватили 150 млн звонков

XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, оператор, снимает на телефон, парочка
АНБ продолжает слежку за американцамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на меры по ограничению наблюдения за гражданами, Агентство национальной безопасности (АНБ) США отследило не менее 151 млн телефонных звонков в течение 2016 года. Эти данные приводятся в докладе аппарата директора национальной разведки США.

Отмечается, что АНБ получило от суда по надзору за деятельностью иностранных разведок официальное разрешение на наблюдение только в 42 случаях, пишет «Эхо Москвы». АНБ дали разрешение отслеживать номера подозреваемых в терроризме, уточняет телеканал 360.

Сколько именно человек прослушивало АНБ, не сообщается. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в общее количество записанных разговоров входят звонки, сделанные с одних и тех же номеров. Как отмечает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников, 151 млн перехваченных звонков в 2016 годом — это ничтожно малая цифра по сравнению с тем количеством данных, что собирались до того, как о слежке рассказал экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что АНБ подтвердило решение отказаться от сбора переписки граждан США с находящимися за пределами страны адресатами. Представители ведомства пообещали, что в целях обеспечения конфиденциальности все собранные ранее письма будут удалены.

Нина Калинина
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