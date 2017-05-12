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12 мая 2017
Главные новости Москвы
18:31  12 мая 2017 0

В Сургуте выбрали лучших выпускников ведущего городского вуза. ФОТО

Победители конкурса поличили памятные призы от банка "Открытие"ФОТО: Пресс-служба банка "Открытие"

В Сургутском государственном университете прошел конкурс «Лучший выпускник». В финальную часть творческого состязания вышли 17 студентов, которые презентовали свою будущую профессию, продемонстрировав жюри полученные навыки и знания.

Помимо преподавателей университета, в жюри конкурса присутствовали и потенциальные работодатели — представители ведущих предприятий промышленной сферы города, а также банка «Открытие».

По итогам конкурса жюри приняло беспрецедентное решение: лучшими выпускниками признаны сразу три финалиста — студентка Политехнического института Валентина Жудина, а также студенты Института гуманитарного образования и спорта Роман Новодран и Анжела Вагидова. Победители получили право на продолжение обучения в СурГУ за счет средств университета.

Лучшим выпускникам памятные сувениры от банка «Открытие» вручил руководитель дирекции Западно-Сибирского филиала Игорь Сергеев.

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ФОТО: Пресс-служба банка «Открытие»

Сергей Макеев
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