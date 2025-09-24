Песков ответил на слова Трампа о бумажном тигре

Срочная новость
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Дональда Трампа, который назвал Россию «бумажным тигром». По словам Пескова, подобная характеристика некорректна, поскольку Россия ассоциируется не с тигром, а с медведем, а «бумажных медведей» не существует. Об этом представитель Кремля заявил СМИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!