Магнитная буря 25 сентября 2025: чего ждать метеозависимым

Сентябрь оказался богатым на всплески солнечной активности, и геомагнитная обстановка вела себя неспокойно. Ученые предупреждают: ситуация может меняться буквально каждый день, поэтому метеозависимым людям стоит внимательно следить за прогнозами. Будет ли магнитная буря 25 сентября 2025 — разбираемся в материале URA.RU.
Солнечная активность в конце сентября 2025: итоги недели
Прошлая неделя на Солнце прошла без серьезных бурь, но события все же были. Самая заметная вспышка случилась 22 сентября в 00:04 по московскому времени — она длилась 16 минут и достигла уровня C6.6.
Чуть раньше, 20 сентября, Солнце дважды проявило активность: в 07:34 зарегистрировали продолжительную вспышку C2.6 (почти 47 минут), а в 07:57 — еще одну, уровня C2.7.
Ученые также наблюдали активную область №4216. Там в предыдущие дни происходили более сильные выбросы — M1.5 и C5.8. В целом, конец сентября выдался относительно спокойным: на Солнце действовало несколько активных зон, которые давали вспышки слабого и среднего уровня.
Прогноз магнитных бурь на 25 сентября
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 25 сентября магнитосфера будет спокойной. Геомагнитная активность ожидается на уровне 2 баллов — это зеленый уровень. Индекс АП составит 5, показатель солнечного излучения F10.7 — 185. Вероятность магнитной бури минимальна, всего несколько процентов. Шансы на «возбужденную» магнитосферу — около 15%, а вероятность спокойного состояния — 82%. Так что день пройдет без заметных геомагнитных возмущений.
Прогноз на месяц вперед
До конца сентября обстановка останется в зеленом уровне. Единственное исключение — 28 сентября, когда активность вырастет до 3 баллов. Это чуть выше нормы, но все же остается в безопасных значениях.
- В октябре картина сложнее:
- 1 октября — возможен рост до 4 баллов (оранжевый уровень).
- 5 октября — пик: 5 баллов, красный уровень (сильная магнитная буря).
- с 3 по 6 октября — в среднем ожидается оранжевый уровень (4 балла).
- 7–11 октября — затишье, зеленый уровень (2–3 балла).
- 12–13 октября — вероятность возбужденной магнитосферы снова возрастает.
Дальше до конца месяца прогноз выглядит спокойным: активность в основном на зеленом уровне, без серьезных бурь. Но ученые подчеркивают, что точные прогнозы надежны только на 1–2 суток, поэтому данные на более дальние даты могут корректироваться.
Атмосферное давление 25 сентября
- В Москве ожидается давление 754 мм рт. ст.
- В Санкт-Петербурге — 771 мм рт. ст.
Для понимания: нормой принято считать около 760 мм рт. ст. Так что в Москве давление будет немного пониженным — это может ощущаться как легкая усталость или сонливость у метеозависимых. В Петербурге, наоборот, показатели выше нормы. Такое давление нередко дает ощущение «тяжелого воздуха», у чувствительных может вызывать головную боль или скачки давления.
Что такое магнитные бури и откуда они берутся
Магнитные бури — это реакции магнитосферы Земли на выбросы плазмы и солнечного ветра от Солнца. Когда на поверхности звезды происходят вспышки или корональные выбросы массы, в космос выбрасывается огромный поток заряженных частиц. Достигнув Земли, они сталкиваются с ее магнитным полем. В этот момент и возникают колебания, которые ощущаются как «буря».
Интенсивность бури измеряют по шкале Kp от 0 до 9. Низкие значения (1–2 балла) считаются нормой и не влияют на людей. Средние (3–4 балла) уже могут сказаться на самочувствии метеозависимых. Сильные бури (5 и выше) — это красный уровень, более серьезный. Кстати, даже небольшие возмущения магнитосферы с индексом 2–3 балла чувствуют те, у кого есть хронические болезни сердца, сосудов или нервной системы.
Как защитить себя во время магнитных бурь
Магнитные бури напрямую на здоровье не влияют (по крайней мере, ученые этого официально пока не доказали), но во время них учащаются жалобы на головную боль, скачки давления, бессонницу и раздражительность. Чтобы легче пережить такие дни, врачи советуют простые меры.
- Соблюдать режим дня. Ложиться и вставать в одно и то же время, высыпаться. Недосып усиливает негативное воздействие геомагнитных возмущений.
- Пить достаточно воды. Жидкость помогает сосудам справляться с перепадами и улучшает общее самочувствие.
- Сократить кофе и алкоголь. Эти напитки дополнительно нагружают сердечно-сосудистую систему.
- Чаще гулять. Даже получасовая прогулка на свежем воздухе снижает уровень стресса.
- Следить за питанием. Легкая еда с овощами, фруктами, рыбой и зеленью помогает поддерживать энергию без лишней нагрузки.
- Держать под рукой лекарства. Тем, кто страдает от гипертонии или сердечных заболеваний, важно не пропускать прием назначенных препаратов.
