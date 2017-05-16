10:53 16 мая 2017 0

Причиной для судебного спора стал долг по аренде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга подала в Свердловский арбитражный суд иск о банкротстве торгового развлекательного центра «Мегаполис». Соответствующее заявление опубликовано в электронной картотеке дел. В карточке дела указана сумма исковых требований — более 3,8 млн рублей.

Ранее мэрия подавала против ООО «Торгово-развлекательный центр „Мегаполис“» гражданский иск, в котором требовала уплатить долг по арендной плате 3,1 млн рублей и неустойку в размере 686 тысяч рублей. Однако 27 января арбитраж отказал в удовлетворении требований. Тогда администрация подала апелляционную жалобу, и 2 мая суд все-таки удовлетворил иск.

В офисе ТРЦ «Мегаполис» журналиста агентства попросили обратиться за комментарием к юристконсульту центра, однако оперативно дозвониться до специалиста не удалось.

Ранее администрация Екатеринбурга подала в Свердловский арбитражный суд иск о банкротстве ООО «КИТ Екатеринбург», которое владеет ТЦ «Кит», «Глобус» и аквапарком «Лимпопо».