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16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:53  16 мая 2017 0

Мэрия Екатеринбурга банкротит популярный торговый центр

Разное, клипарт. Екатеринбург, улица 8марта, тц мегаполис
Причиной для судебного спора стал долг по арендеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга подала в Свердловский арбитражный суд иск о банкротстве торгового развлекательного центра «Мегаполис». Соответствующее заявление опубликовано в электронной картотеке дел. В карточке дела указана сумма исковых требований — более 3,8 млн рублей.

Ранее мэрия подавала против ООО «Торгово-развлекательный центр „Мегаполис“» гражданский иск, в котором требовала уплатить долг по арендной плате 3,1 млн рублей и неустойку в размере 686 тысяч рублей. Однако 27 января арбитраж отказал в удовлетворении требований. Тогда администрация подала апелляционную жалобу, и 2 мая суд все-таки удовлетворил иск.

В офисе ТРЦ «Мегаполис» журналиста агентства попросили обратиться за комментарием к юристконсульту центра, однако оперативно дозвониться до специалиста не удалось.

Ранее администрация Екатеринбурга подала в Свердловский арбитражный суд иск о банкротстве ООО «КИТ Екатеринбург», которое владеет ТЦ «Кит», «Глобус» и аквапарком «Лимпопо».

Сергей Дианов
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