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18 мая 2017
16:16  18 мая 2017 0

Пушков заявил, что США срывают кампанию России против ИГ

Пресс-конференция Алексея Пушкова. Москва, пушков алексей
Пушков разъяснил ситуацию в одном предложенииФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сенатор Алексей Пушков заявил, что ввод санкций в отношении стран, которые финансируют правительство Сирии, ставит под сомнение сотрудничество России и США в борьбе с террористами из ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в России решением Верховного суда).

«Конгресс США хочет сорвать саму возможность сотрудничества США с Россией против ИГ. Еще одна мина под Трампа», — написал Пушков в своем «Твиттере».

18 мая Конгресс США одобрил законопроект, направленный против союзников правительства Сирии, в число которых входят Иран и Россия. Согласно документу, вводятся санкции против компаний, ведущих дела или финансирующие режим Башара Асада, пишет «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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