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26 мая 2017
13:57  26 мая 2017 0

В Новосибирске женщине со сломанной ногой предложили ползти до кабинета на табуретке. ВИДЕО

Финал ЧМ по футболу Германия-Аргентина в ЦПКиО. Екатеринбург, фан-зона парк маяковского, стулья
Каждому россиянину по стулуФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Женщина со сломанной рукой и ногой в новосибирской больнице ковыляла по коридору, опираясь на табурет, пока медики не опомнились и не дали пациентке офисный стул. Колясок в поликлинике не оказалось

Возмущенная пациентка включила камеру на телефоне и зафиксировала стандартный случай сервиса в отечественных больницах.

Соцсети возмущаются: «А что Вы ждали от страны где самые чтимые правители Иван Грозный, Пётр, Ленин и Сталин?».

«Встаем с колен!», — прокомментировало сообщество «четкий ТАСС» в своем Twitter.

Семен Гринберг
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