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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
12:45  07 июня 2017 0

«Все прячьтесь!» На Урал пришел шкваловый ворот. ФОТО

Облако будто свернуто в рулонФото: соцсети

Жители Серова сфотографировали редкое погодное явление в небе над городом. Огромное рулонообразное облако угрожающе нависло над крышами домов.

«Все прячьтесь!» — испугался серовчанин с ником Гешик Неважно.

«Много чудес в последнее время. Ждем, что будет завтра. Будьте внимательны!» — заметил Андрей Мочалов.

«Это инопланетяне», — уверен Андрей Кремер.

Метеоролог Константин Васильев в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказал, что данное явление называется шкваловым воротом. Такие облака появляются перед грозой. Они отмечают границу между поднимающимся теплым и опускающимся холодным воздухом. Через несколько минут после его прохода такого облака начинается шквал.

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Как в фильме катастрофе Фото: соцсети

По данным сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие дни в Серове будут идти дожди.

В минувшие выходные на Свердловскую область обрушился ураган. Во время бури погиб мужчина. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила более 500 миллионов рублей.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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