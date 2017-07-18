Сообщение главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко по поводу создания Малороссии является его личной инициативой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ», — цитирует Пескова «Газета.Ru».
Он также отметил, что в Кремле остаются приверженными Минским договоренностям.
Ранее Захарченко предложил выделить ДНР и ЛНР в отдельное государство — Малороссию. Будущей ее столицей Захарченко объявил Донецк и добавил, что конституцию нового государства примут на всенародном референдуме.
Между тем глава ЛНР Игорь Плотницкий удивился новости об учреждении Малороссии. По его словам, Луганская Народная Республика не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии, и этот проект даже не обсуждался с ЛНР, уточняет «Ридус».
Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь пообещал восстановит контроль над Донбассом и Крымом, а проект отдельного государства назвал похороненным, добавляет телеканал 360.