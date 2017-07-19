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19 июля 2017
09:39  19 июля 2017 5

МИД РФ обеспокоен попытками США расторгнуть договор об уничтожении ракет

Сергей Рябков считает, что нет оснований сомневаться в жизнеспособности соглашенияФото: Википедия

Россия готова обсуждать с США договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, у Москвы нет оснований сомневаться в жизнеспособности соглашения, передает «Национальная служба новостей».

При этом, по его словам, у России остаются претензии к Америке: Москва считает, что Вашингтон неадекватно выполняет требования договора. «Тревожат их попытки под соусом обвинения России в мнимых отклонениях от требований договора, поставить под сомнение целесообразность его сохранения», — заявил Сергей Рябков.

Ранее зампредседателя объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва утверждал, что США готовы разместить ракеты среднего радиуса действия в ответ на нарушения Россией договора о РСМД.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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