Россия готова обсуждать с США договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, у Москвы нет оснований сомневаться в жизнеспособности соглашения, передает «Национальная служба новостей».
При этом, по его словам, у России остаются претензии к Америке: Москва считает, что Вашингтон неадекватно выполняет требования договора. «Тревожат их попытки под соусом обвинения России в мнимых отклонениях от требований договора, поставить под сомнение целесообразность его сохранения», — заявил Сергей Рябков.
Ранее зампредседателя объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва утверждал, что США готовы разместить ракеты среднего радиуса действия в ответ на нарушения Россией договора о РСМД.