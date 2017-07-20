10:00 20 июля 2017 0

Пройти всех врачей сразу можно в одном месте Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Летом в свердловских автошколах начался сезон продаж. Уральцы, ушедшие в отпуска и на каникулы, пользуются моментом, чтобы получить водительские удостоверения. Но для этого мало на «отлично» знать правила движения и умело управлять автомобилем. Необходимо также пройти медицинскую комиссию. В «РЖД-Медицина» рассказали, как это сделать без лишних хлопот и затрат.

Медкомиссия на права — это обязательная процедура для всех автокурсантов, тех, кто хочет поменять права в связи с истечением срока действия или подтвердить водительский стаж. Автолюбитель должен доказать, что его здоровье позволяет ему садиться за руль.

Чтобы получить такую справку, придется побывать у целого списка врачей. Для водителей, претендующих на категории A, B, M, необходимо заключение терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога. Для водителей других категорий, кроме этого, требуется посещение невролога и отоларинголога, нужно сделать электроэнцефалограмму (ЭЭГ).

В клинике «РЖД-Медицина» сделали все, чтобы подготовка справки не заняла много времени. Пройти все обследования сразу здесь можно в одном месте, не разъезжая по разным учреждениям. Документ изготовят в день обращения, а минимальное время выдачи справки — 25 минут. При этом у «РЖД-Медицина» два отделения в Екатеринбурге (Гражданская, 9 и Надеждинская, 9а) и еще одно в Нижнем Тагиле (ст. Старатель).

«Список действий для получения справки предельно простой. Для начала вам надо выбрать удобную для посещения поликлинику. Определившись с местом, следует оформить договор в регистратуре. При себе достаточно иметь паспорт, водительское удостоверение (при наличии). После этого вы можете получить заключения специалистов», — рассказали в «РЖД-Медицина».

Последним шагом для автолюбителя будет оформление документов и получение водительской справки в регистратуре. Кстати, справку могут оформить не только автолюбители, но и владельцы речных и морских судов, мотоциклов, снегоходов.

В организации стоимость транспортной комиссии варьируется в зависимости от категорий. Дороже выйдет справка по категориям С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, Tm, Tb, с заключением психиатра и нарколога, а дешевле всего — по категориям А, А1, В, ВЕ, В1, М, без обращения к этим специалистам. Для обучающихся в автошколах студентов полагаются скидки.

Добавим, что в «РЖД-Медицине» также можно пройти оружейную комиссию.