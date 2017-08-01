{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
27 июля 2017
14:06  01 августа 2017 0

Выйти замуж на Сейшелах и быть счастливой. Пермячка хочет стать звездой Playboy. ФОТО

Девушка любит богатых мужчин и красивые местаФото: playboyrussia.com

Пермская студентка претендует на звание «девушки года Playboy 2017». 25-летняя Ирина Качкина учится в магистратуре на факультете иностранных языков Пермского государственного университета.

О себе девушка написала, что занимается гимнастикой и танцами, любит английский язык, моду и красивые места. Пермячке нравятся добрые, мужественные, заботливые и богатые мужчины. Планы на будущее у девушки предельно простые — быть счастливой, а ее мечта — выйти замуж на Сейшелах или Мальдивах. Если Ирина победит, она получит приз один миллион рублей, а ее фото украсит обложку журнала Playboy.

Отметим, Ирина — уже вторая пермячка, которая претендует на звание «Девушка года Playboy 2017». Первой стала 19-летняя модель Екатерина Чернышева.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров