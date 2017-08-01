Выйти замуж на Сейшелах и быть счастливой. Пермячка хочет стать звездой Playboy. ФОТО

Пермская студентка претендует на звание «девушки года Playboy 2017». 25-летняя Ирина Качкина учится в магистратуре на факультете иностранных языков Пермского государственного университета.
О себе девушка написала, что занимается гимнастикой и танцами, любит английский язык, моду и красивые места. Пермячке нравятся добрые, мужественные, заботливые и богатые мужчины. Планы на будущее у девушки предельно простые — быть счастливой, а ее мечта — выйти замуж на Сейшелах или Мальдивах. Если Ирина победит, она получит приз один миллион рублей, а ее фото украсит обложку журнала Playboy.
Отметим, Ирина — уже вторая пермячка, которая претендует на звание «Девушка года Playboy 2017». Первой стала 19-летняя модель Екатерина Чернышева.