Продюсера группы «Джинсовые мальчики» обвинили в педофилии

21:51 02 августа 2017 0

Продюсер-педофил окажется за решеткой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетних возбуждено в отношении продюсера подростковой музыкальной группы «Джинсовые мальчики» Сергея Грушевского.

Следователи нашли доказательства, что продюсер совершил действия сексуального характера в отношении 9-ти и 10-летнего ребенка в 2013 году. Следователи полагают, что руководитель подростковой группы шесть лет совращал детей, от его действий могли пострадать от десяти до 20 мальчиков.

Родителям Грушевский обещал сделать их детей настоящими звездами эстрады. Как ранее писало «URA.RU», мужчина проводил в студии для своих подопечных дополнительные индивидуальные репетиции. Там он под разными предлогами заставлял детей раздеться. Группа «Джинсовые мальчики» выступала в известных московских клубах и исполняла свои хиты на частных вечеринках.