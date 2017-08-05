13:25 05 августа 2017 1

Обрушение угрожает нескольким зданиям Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Под Кремлем обнаружили искусственный грот площадью семь тысяч квадратных метров и глубиной 15 метров. Из-за подземелья здания старинной московской крепости в опасности.

Как сообщает «Московский комсомолец», подземелье в 2008 году выкопали рабочие, нанятые гендиректором «Старграда» Борисом Петросяном. По словам доцента президентской академии РАНХиГС Сергея Карнаухова, предприниматель решил таким образом расширить свои торговые площади.

«…Он сказал, что хочет расширить торговые площади за счет углубления под исторические здания улицы Никольской и для этого он (точнее, нанятые им рабочие) выкопал „грот“ площадью семь тысяч „квадратов“. Три подземных этажа. Мне не верилось, что можно незаметно вырыть такой котлован», — приводит слова Карнаухова издание.

Подземелье вырыли с нарушением законов, потому что бизнесмен не согласовал работы с мэрией Москвы, а грот находится под объектами культурного наследия XVI—XVIII веков. Некоторые здания могут обрушится, считают эксперты. «Несколько лет уже нарушаются все мыслимые и немыслимые нормы безопасности. Сюда может пробраться кто угодно и совершить любые действия. Впрочем, и без всяких этих угроз здания наверху фактически висят в воздухе. Трагичнее всего судьба Заиконоспасского монастыря, который накренился еще больше, на 5 градусов», — говорит доцент.

По данным федерального издания, бизнесмен Петросян, возможно, скрывается из-за долгов криминальным авторитетам.