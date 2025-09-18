Песков раскрыл URA.RU подробности о Прямой линии и послании Путина

Песков: подготовка к посланию, Прямой линии и пресс-конференции Путина ведется
Кремль приступил к подготовке к Прямой линии, заявил Дмитрий Песков
Кремль приступил к подготовке к Прямой линии, заявил Дмитрий Песков

Экпертная работа по подготовке к оглашению послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию уже идет, но дата пока не определена. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о планируется ли до конца года оглашение послания.

«По посланию пока дата не определена. Как только это произойдет, мы вас проинформируем. Наброски, конечно же, экспертные делаются, но предметная работа начинается после того, как становится известна окончательная дата оглашения. Что касается Прямой линии, в этом году она будет уже традиционно совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией президента. Она состоится в декабре. Дату мы позже сообщим. Приступаем к подготовке», — заявил Песков.

Путин 17 сентября поручил на совещании с правительством подготовить новую прямую линию. В 2024 году оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоялось 29 февраля. Мероприятие прошло в столичном Гостином дворе.

