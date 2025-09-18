Свыше 100 украинских беспилотников атаковали Россию

За минувшие сутки средствами ПВО России сбиты 106 украинских беспилотников, а группировки ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ. Суммарные потери украинской армии превысили 1,3 тысячи военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
Там же рассказали, что силами ВС РФ нанесено точное поражение критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались украинской стороной для обеспечения боевых действий. На севере зоны ответственности группировка «Север» нанесла существенный урон противнику, уничтожив свыше 205 военнослужащих ВСУ и два танка. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение на своем участке фронта, где потери украинской стороны составили более 230 человек. На южном направлении войска группировки «Юг» заняли более выгодные позиции, ликвидировав до 195 военных противника.
Центральная группировка войск значительно улучшила положение по переднему краю, нанеся максимальный урон живой силе ВСУ — свыше 435 военнослужащих. Восточное направление отметилось продолжением продвижения вглубь вражеской обороны с потерей для ВСУ до 280 человек. На днепровском участке фронта противник недосчитался до 50 военнослужащих.
В ночь на 18 сентября 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты атаковали шесть районов Ростовской области. Системы противовоздушной обороны России уничтожили 22 дрона. В результате одной из атак в регионе возник пожар.
Тем временем Вооруженные силы Украины осуществляют срочную перегруппировку в Запорожской области, а также пытаются перебросить дополнительные силы для сдерживания быстрого продвижения российских войск к административному центру региона. Жители города уже отмечают приближение российских военнослужащих.
Кроме того, российские войска продолжают активные наступательные действия на других направлениях фронта. Подробное описание ситуации и актуальная карта специальной военной операции опубликованы — в материале URA.RU.
