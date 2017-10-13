В нижегородской больнице пациентов консультируют уборщицы. ВИДЕО

В ЦРБ города Княгино Нижегородской области уборщицы уже несколько лет «сидят на телефонах». Женщины без образования решают, к кому «скорая» поедет на вызов, дают советы по лекарствам и распределяют экстренные вызовы.
В сложившейся ситуации медики обвиняют главврача, экономящего на сотрудниках, сообщает Life.
«Мы написали две жалобы в областную и государственную инспекции труда. Будем ждать результата их проверки», — приводит «Mash» слова фельдшера княгинской скорой помощи Николая Ильмеева.
Пункт скорой помощи в Княгино обслуживает 40 населенных пунктов.