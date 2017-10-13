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13 октября 2017
12 октября 2017
04:13  13 октября 2017 0

В нижегородской больнице пациентов консультируют уборщицы. ВИДЕО

Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, скорая помощь
Работники без медицинского образования вершат судьбы людейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЦРБ города Княгино Нижегородской области уборщицы уже несколько лет «сидят на телефонах». Женщины без образования решают, к кому «скорая» поедет на вызов, дают советы по лекарствам и распределяют экстренные вызовы.

В сложившейся ситуации медики обвиняют главврача, экономящего на сотрудниках, сообщает Life.

«Мы написали две жалобы в областную и государственную инспекции труда. Будем ждать результата их проверки», — приводит «Mash» слова фельдшера княгинской скорой помощи Николая Ильмеева.

Пункт скорой помощи в Княгино обслуживает 40 населенных пунктов.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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