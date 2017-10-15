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15 октября 2017
17:31  15 октября 2017 0

Украинские пограничники задержали соратника Саакашвили

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Саакашвили призовет к ответу сотрудников СБУ, не пустивших его соратника на УкраинуФото: Валентина Свистунова © URA.RU

В аэропорту Борисполь задержали и не пускают на территорию Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопия. Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили обещает призвать СБУ к ответу.

Коба Накопия предполагает, что его не пропустили на территорию страны лишь потому, что он является сторонником бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одессой области Михаила Саакашвили. Однако официально причину отказа во въезде в страну ему никто не объяснил, пограничники лишь вручили грузинскому депутату письменный запрет на въезд, пишет ТАСС.

Сейчас депутат находится в лаунж-зоне авиакомпании МАУ, в Грузию его отправят вечерним рейсом.

В свою очередь Саакашвили в Facebook заявил, что на Украину Накопию не пускают по решению СБУ. «С каких это пор депутат, который всегда рьяно выступал в поддержку Украины, превратился для СБУ в угрозу национальной безопасности страны, руководителям СБУ придется объяснить на открытых судебных слушаниях сразу после смены власти в Украине», — отметил политик.

17 октября Саакашвили собирается провести на Украине антикоррупционные акции. Для их проведения он собирает своих соратников.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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