Кремль призвал мир оказать давление на Украину

Кремль призывает мировое сообщество оказать давление на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
«Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Дональда Трампа и его команды. Мы хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», — заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что Россия всегда открыта к диалогу.
Песков, комментируя решение Соединенных Штатов о продаже вооружения европейским государствам с целью последующей передачи Украине, отметил, что поставки осуществлялись и ранее, и никто их не прекращал. По его словам, вопрос заключается лишь в том, кто оплачивает эти поставки. «Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы. Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить. То есть там тоже будут сейчас свои разногласия. Сколько платить? Сколько денег?», — сказал Песков.
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