Песков ответил, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа

Песков: телефонного разговора Путина и Трампа пока не будет
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Телефонного разговора Путина и Трампа пока неназначено
Телефонного разговора Путина и Трампа пока неназначено Фото:

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом пока не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет. Но он может очень быстро быть организован», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков уточнил, что в ближайшее время у российского лидера запланированы рабочие поездки по регионам. В частности, Путин совершит визит в Магнитогорск для участия в открытии нового цеха на металлургическом предприятии и встреча с руководством региона.

Ранее Трамп заявил, что хочет верить, в заинтересованность Путина в урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что скоро узнает, о намерениях РФ. Президент США заявил, что Киеву и Москве должно хватить 50 дней для урегулирования конфликта.

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Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом пока не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, пока нет. Но он может очень быстро быть организован», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что в ближайшее время у российского лидера запланированы рабочие поездки по регионам. В частности, Путин совершит визит в Магнитогорск для участия в открытии нового цеха на металлургическом предприятии и встреча с руководством региона. Ранее Трамп заявил, что хочет верить, в заинтересованность Путина в урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что скоро узнает, о намерениях РФ. Президент США заявил, что Киеву и Москве должно хватить 50 дней для урегулирования конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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