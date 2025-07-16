Песков ответил, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом пока не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет. Но он может очень быстро быть организован», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков уточнил, что в ближайшее время у российского лидера запланированы рабочие поездки по регионам. В частности, Путин совершит визит в Магнитогорск для участия в открытии нового цеха на металлургическом предприятии и встреча с руководством региона.
Ранее Трамп заявил, что хочет верить, в заинтересованность Путина в урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что скоро узнает, о намерениях РФ. Президент США заявил, что Киеву и Москве должно хватить 50 дней для урегулирования конфликта.
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