Экс-глава Дагестана получил новую должность

Путин назначил Абдулатипова своим спецпредставителем по сотрудничеству с государствами Каспийского региона
Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначен специальным представителем по сотрудничеству со странами Каспийского региона.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего лидера Дагестана Абдулатипова своим спецпредставителем по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона, передает ТАСС.
Ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов был освобожден от должности. Врио главы республики был назначен вице-спикер Госдумы Владимир Васильев.