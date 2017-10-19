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19 октября 2017
20:41  19 октября 2017 0

Экс-глава Дагестана получил новую должность

XVI съезд Единой России, второй день. Москва, абдулатипов рамазан
Путин назначил Абдулатипова своим спецпредставителем по сотрудничеству с государствами Каспийского регионаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначен специальным представителем по сотрудничеству со странами Каспийского региона.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего лидера Дагестана Абдулатипова своим спецпредставителем по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона, передает ТАСС.

Ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов был освобожден от должности. Врио главы республики был назначен вице-спикер Госдумы Владимир Васильев.

Валерия Романова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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