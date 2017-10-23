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23 октября 2017
22 октября 2017
06:51  23 октября 2017 0

Жители двух северных областей Италии проголосовали за независимость

В Венето и Ломбардии высказались за автономию своих областейФОТО: Pixabay

Жители североитальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах проголосовали за автономию от центральных властей.

Более 98% жителей итальянского региона Венето проголосовали за автономию области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на избирательную комиссию Венето.

Согласно данным, всего в референдуме приняли участие 57% жителей региона. «Это поистине историческое решение, которое будет иметь серьезные последствия. За автономию проголосовали более 2 миллионов граждан. Это начало новой истории Венето», — заявил президент области Лука Дзайа.

Также 95% жителей североитальянской области Ломбардии высказались за расширение автономии региона. Как отметил губернатор Ломбардии Роберто Марони, явка на выборах превысила 40%, передает «Российская газета».

Александр Черноскутов
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