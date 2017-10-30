Бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа, политконсультанту Полу Манафорту, предложили сдаться федеральным властям в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США. Какие именно ему предъявлены обвинения, пока неизвестно.
РБК со ссылкой на CNN пишет, что Манафорт уже явился в офис спецпрокурора Роберта Мюллера. Тот возглавляет расследование о наличии связи команды Дональда Трампа с российскими властями. Политконсультанта сопровождал собственный адвокат.
Также сдаться властям должен бывший бизнес-советник Манафорта — Рик Гейтс. Его имя появлялось в документах, связанных с оффшорными компаниями, через которые фирма Манфорта получала платежи от политиков и бизнесменов в Восточной Европе.
Ранее стало известно, что спецслужбы прослушивали Манафорта до и после выборов 2016 года. По данным СМИ, часть перехваченных разговоров передали команде спецпрокурора США Роберта Мюллера.
В 2016 году Дональд Трамп победил на выборах президента США. Он обошел демократа Хиллари Клинтон.