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30 октября 2017
18:29  30 октября 2017 0

Экс-глава кампании Трампа явился в ФБР после предложения сдаться властям

Дональд Трамп, трамп дональд
В 2016 году Трамп одержал сенсационную победу на президентских выборах в СШАФото: wikimedia.org/Gage Skidmore
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа, политконсультанту Полу Манафорту, предложили сдаться федеральным властям в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США. Какие именно ему предъявлены обвинения, пока неизвестно.

РБК со ссылкой на CNN пишет, что Манафорт уже явился в офис спецпрокурора Роберта Мюллера. Тот возглавляет расследование о наличии связи команды Дональда Трампа с российскими властями. Политконсультанта сопровождал собственный адвокат.

Также сдаться властям должен бывший бизнес-советник Манафорта — Рик Гейтс. Его имя появлялось в документах, связанных с оффшорными компаниями, через которые фирма Манфорта получала платежи от политиков и бизнесменов в Восточной Европе.

Ранее стало известно, что спецслужбы прослушивали Манафорта до и после выборов 2016 года. По данным СМИ, часть перехваченных разговоров передали команде спецпрокурора США Роберта Мюллера.

В 2016 году Дональд Трамп победил на выборах президента США. Он обошел демократа Хиллари Клинтон.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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