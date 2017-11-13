Россиянка заморила приемного сына, чтобы сделать инвалидом ради пособия

19:59 13 ноября 2017 0

Женщина старалась поддерживать истощенное состояние ребенка Фото: PxHere

Жительница Магаданской области морила приемного ребенка голодом, чтобы добиться пособия по инвалидности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Ей предъявили обвинения в нанесении вреда здоровью малолетнего и в мошенничестве.

Женщина еще в 2008 году установила опеку над абсолютно здоровым ребенком-сиротой, после чего стала целенаправленно доводить малыша до истощения и серьезных заболеваний, чтобы добиться социальных выплат, отметили в ведомстве.

«Реализуя свой жестокий умысел, путем систематического лишения ребенка необходимого объема питания и организации приема им медицинских препаратов обвиняемая искусственно сформировала у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта, — говорится на сайте СКР. — Введя тем самым в заблуждение медицинский персонал лечебных учреждений, она добилась, чтобы ребенку 25 октября 2010 года была установлена инвалидность на один год, влекущая выплаты пособий, компенсаций и иных социальных выплат».

Мальчик признался, что женщина пичкает его лекарствами Фото: depositphotos.com © URA.RU

Женщина старалась всячески поддерживать тяжелое и крайне истощенное состояние малыша в последующее время, в итоге ей удалось обманом похитить у государства 1,5 млн рублей, утверждают силовики.

Как уточняет РБК, неладное заподозрили врачи московского эндокринологического центра, куда приемная мать привезла сына по направлению для консультации. Медики заметили, что в отсутствие женщины мальчик просит еду и имеет прекрасный аппетит. Ребенок признался в разговоре, что мама его плохо кормит, наказывает за съеденные без спроса продукты и пичкает лекарствами. Доктора обратились с заявлением в полицию.

Сейчас следователи проверяют и работу сотрудников служб опеки Магадана, которые допустили издевательства над ребенком. Мальчика передали на попечение другой женщине, которая окружила его заботой и любовью. Здоровье малыша постепенно возвращается к норме.