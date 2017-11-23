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23 ноября 2017
10:20  23 ноября 2017 0

Клинтон обвинила Трампа в подстрекательстве российских хакеров

Клипарт, клинтон хиллари
По словам клиентон, правительственные серверы были скомпрометированыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что российские хакеры, «подстрекаемые» лидером США Дональдом Трампом, в период выборов делали все, чтобы найти на нее компромат на ее личном сервере. Так Клинтон прокомментировала вскрывшиеся факты использования личной электронной почты для секретной служебной переписки.

«Нет никаких сомнений в том, что наши правительственные серверы в то время, когда я была госсекретарём, оказались скомпрометированы <…>, и я думаю, что русские, подстрекаемые Трампом, делали все, чтобы найти хоть что-то, что было на моём личном сервере», — цитирует RT Хиллари Клинтон.

По сообщениям СМИ, Клинтон, будучи госсекретарем США в 2009—2013 годах, вела секретную служебную переписку, пользуясь личной электронной почтой. Предполагается, что так она скрывала свои письма от госпроверок. В июне Госдеп начал расследование, чтобы выяснить, нарушала ли Клинтон правительственные протоколы.

Трампа уже не в первый раз обвиняют в связях с российскими хакерами. По одной из версий, кибервзломщики из России вмешались в президентские выборы в США в 2016 году и обеспечили победу Трампу. По этому поводу в Штатах идет расследование. Москва все подобные обвинения отрицает.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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