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23 ноября 2017
12:03  23 ноября 2017 0

Минобороны России предрекло окончательный разгром «Исламского государства»

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Российское военное руководство уверено, что дни террористов сочтеныФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС в ближайшее время зачистят территории западного берега Ефрата от боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ). По данным Минобороны России, за последние сутки сирийская армия полностью освободила еще один город.

«В рамках спланированной под руководством российских военных советников наступательной операции подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела в течение суток полностью освободили от террористов ИГИЛ населённый пункт Эль-Края», — цитирует сообщение Минобороны России телеканал RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Сочи отметил, что распада Сирии удалось избежать благодаря слаженным действиям России, Турции и Ирана. «Хочу отметить особую роль президента Турции и президента Ирана. Если бы не ваша позиция, астанинского процесса просто не было бы, не было бы прекращения боевых действий», — приводит слова Путина «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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