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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:24  01 декабря 2017 0

Сестра Марка Цукерберга заявила о сексуальном домогательстве

Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиа, роса
Сестра Цукерберга выслушивала неприятные шутки во время рейса Лос-Анджелес — Масатлан (Мексика)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сестра Марка Цукерберга по имени Рэнди на борту самолета авиакомпании Alaska Airlines подверглась сексуальному домогательству со стороны одного из пассажиров. Он позволял себе непристойные высказывания в ее адрес.

Девушка летела рейсом Лос-Анджелеса — Масатлан (Мексику). Ее сосед постоянно отпускал шутки сексуального характера. Рэнди сообщила о домогательствах бортпроводникам, однако те ничего сделать не смогли. Пассажир регулярно летает их рейсами.

В своем «Твиттере» девушка написала о том, что сразу после полета поговорила с представителями компании. По факту произошедшего будет проведена проверка. Рэнди уже направила письма директору компании и двум вице-президентам, сообщает Life.ru.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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