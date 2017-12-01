08:24 01 декабря 2017 0

Сестра Цукерберга выслушивала неприятные шутки во время рейса Лос-Анджелес — Масатлан (Мексика) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сестра Марка Цукерберга по имени Рэнди на борту самолета авиакомпании Alaska Airlines подверглась сексуальному домогательству со стороны одного из пассажиров. Он позволял себе непристойные высказывания в ее адрес.

Девушка летела рейсом Лос-Анджелеса — Масатлан (Мексику). Ее сосед постоянно отпускал шутки сексуального характера. Рэнди сообщила о домогательствах бортпроводникам, однако те ничего сделать не смогли. Пассажир регулярно летает их рейсами.

В своем «Твиттере» девушка написала о том, что сразу после полета поговорила с представителями компании. По факту произошедшего будет проведена проверка. Рэнди уже направила письма директору компании и двум вице-президентам, сообщает Life.ru.