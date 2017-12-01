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Главные новости Челябинской области
15:58  01 декабря 2017 0

Сайт челябинского Арбитражного суда атаковали хакеры. Все данные уничтожены

Челябинск сверху, арбитражный суд, челябинск
Сайт суда подвергся нападению хакеровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация сайта Арбитражного суда Челябинской области сообщила о заражении файловой системы. В результате хакерской атаки все используемые данные, включая структуру и содержимое всех разделов сайта, уничтожены.

«Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы», — такое сообщение появляется при попытке зайти на страницу chelarbitr.ru. Администрация говорит о невозможности восстановления уничтоженных данных.

Атака на сервер произошла 4 октября 2017 года. Восстановление сайта произвели 10 октября на основе сохранившейся резервной копии от января 2017 года. Это повлекло «откат» всех данных и информации, размещенной на сайте, говорится также в информационном сообщении.

Ранее челябинский хакер был приговорен к году заключения условно. Он взломал сеть нефтяной компании и полгода читал служебную переписку ее сотрудников.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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