Администрация сайта Арбитражного суда Челябинской области сообщила о заражении файловой системы. В результате хакерской атаки все используемые данные, включая структуру и содержимое всех разделов сайта, уничтожены.
«Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы», — такое сообщение появляется при попытке зайти на страницу chelarbitr.ru. Администрация говорит о невозможности восстановления уничтоженных данных.
Атака на сервер произошла 4 октября 2017 года. Восстановление сайта произвели 10 октября на основе сохранившейся резервной копии от января 2017 года. Это повлекло «откат» всех данных и информации, размещенной на сайте, говорится также в информационном сообщении.
Ранее челябинский хакер был приговорен к году заключения условно. Он взломал сеть нефтяной компании и полгода читал служебную переписку ее сотрудников.