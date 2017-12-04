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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:11  04 декабря 2017 0

В крови умершего актера Марьянова нашли сильнодействующие препараты

Актер проходил курс реабилитации в центре, не имевшем лицензииФОТО: startfilm.ru

В крови актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося минувшей осенью, обнаружили высокое содержание феназепама и галоперидола. Об этом говорится в материалах судмедэкспертизы.

Экспертиза показала, что сильнодействующие препараты вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью, передает РЕН ТВ. Медики напомнили, что галопоперидол и феназепам — лекарства, прием которых возможен только при строгом контроле со стороны врачей. В отношении директора и персонала реабилитационного центра «Феникс», где Марьянов находился в последние дни жизни, будет возбуждено уголовное дело.

Марьянов скончался 15 октября. Изначально в СМИ появилась информация о том, что он почувствовал себя плохо во время совместного отдыха с друзьями в Подмосковье. Позже выяснилось, что актер находился в реабилитационном центре, где проходил курс лечения после очередного запоя. Несмотря на то, что учреждение не имело лицензии, его сотрудники располагали транквилизаторами и другими препаратами, выдающимися по рецепту.

В день смерти актера в клинику приехала его супруга Ксения Бик, чтобы оплатить лечение. Ей не дали увидеться с мужем и отвезти его в больницу. Марьянов скончался в тот же день по пути к врачам.

Сергей Макеев
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