Названа причина провала США в Нигере, где погиб спецназ

07:55 10 декабря 2017 0

Боевики узнали о передвижении спецназа США от информаторов в деревнях Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американские спецназовцы могли погибнуть в Нигере из-за просчета их командования или самих военных. Группа силовиков попала в засаду в одной из деревень в Нигере в начале октября и смогла запросить поддержку только спустя час после начала боя.

Потерь можно было избежать, если бы миссия была лучше спланирована, утверждают знакомые с ситуацией лица, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. По данным источников, 10 бойцов американского спецназа и 30 нигерийских солдат отправились в рейд в деревню Акабар, где находился лагерь террористов, связанных с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство». Зачистив этот населенный пункт, они приняли решение двигаться дальше, что и стало ошибкой самих военных либо их руководства, отмечается в сообщении.

Боевики узнали о передвижении группы от информаторов в деревнях, в результате рано утром 4 октября американцы и нигерийцы попали в засаду у деревни Тонго Тонго. Противник на машинах окружил военнослужащих и открыл огонь, в том числе из снайперских винтовок и гранатометов. По официальной версии, военные запросили поддержку лишь через час после начала боя. Жертвами столкновения стали четверо американцев и четверо местных солдат.

В министерстве обороны США пока не подтвердили эту информацию, сославшись на то, что проводится расследование случившегося.