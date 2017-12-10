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10 декабря 2017
09 декабря 2017
07:55  10 декабря 2017 0

Названа причина провала США в Нигере, где погиб спецназ

США, комета,метеор,сирия, американский флаг, флаг сша, военная одежда, эмблема сша
Боевики узнали о передвижении спецназа США от информаторов в деревняхФото: depositphotos.com © URA.RU

Американские спецназовцы могли погибнуть в Нигере из-за просчета их командования или самих военных. Группа силовиков попала в засаду в одной из деревень в Нигере в начале октября и смогла запросить поддержку только спустя час после начала боя.

Потерь можно было избежать, если бы миссия была лучше спланирована, утверждают знакомые с ситуацией лица, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. По данным источников, 10 бойцов американского спецназа и 30 нигерийских солдат отправились в рейд в деревню Акабар, где находился лагерь террористов, связанных с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство». Зачистив этот населенный пункт, они приняли решение двигаться дальше, что и стало ошибкой самих военных либо их руководства, отмечается в сообщении.

Боевики узнали о передвижении группы от информаторов в деревнях, в результате рано утром 4 октября американцы и нигерийцы попали в засаду у деревни Тонго Тонго. Противник на машинах окружил военнослужащих и открыл огонь, в том числе из снайперских винтовок и гранатометов. По официальной версии, военные запросили поддержку лишь через час после начала боя. Жертвами столкновения стали четверо американцев и четверо местных солдат.

В министерстве обороны США пока не подтвердили эту информацию, сославшись на то, что проводится расследование случившегося.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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