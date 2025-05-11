Боец СВО не получал выплаты за выполнение боевых задач

Москалькова: участнику СВО восстановили выплаты после жалобы жены
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Москалькова защитили социальные гарантии военнослужащего СВО
Москалькова защитили социальные гарантии военнослужащего СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник СВО не получал дополнительные выплаты за боевые задачи, но после обращения его супруги и проверки военной прокуратуры социальные гарантии военнослужащего были восстановлены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Жена участника СВО сообщила нам, что он не получает дополнительные выплаты за выполнение боевых задач», — написала Москалькова в своем telegram-канале. В ходе проверки, проведенной по нашей инициативе прокуратурой Южного военного округа, информация, предоставленная супругой военнослужащего, подтвердилась. В результате командир воинской части принял решение о назначении бойцу дополнительных суточных выплат.

Кроме того, по итогам медицинского освидетельствования военнослужащий был признан временно негодным к службе и получил отпуск по болезни на 45 суток. Военная прокуратура также приняла меры воздействия к должностным лицам, виновным в нарушении прав бойца.

Ранее сообщалось, что жалобы по поводу задержки или отсутствия денежных выплат участникам специальной военной операции можно подать в дистанционном формате через портал «Госуслуги». На сайте функционирует специализированный раздел для военнослужащих и членов их семей — «Сообщить о проблеме с выплатами и социальной поддержкой военнослужащих». После регистрации обращения информация автоматически поступает в компетентные органы. Что делать, если не дают выплаты по СВО — в материале URA.RU. 

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Участник СВО не получал дополнительные выплаты за боевые задачи, но после обращения его супруги и проверки военной прокуратуры социальные гарантии военнослужащего были восстановлены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Жена участника СВО сообщила нам, что он не получает дополнительные выплаты за выполнение боевых задач», — написала Москалькова в своем telegram-канале. В ходе проверки, проведенной по нашей инициативе прокуратурой Южного военного округа, информация, предоставленная супругой военнослужащего, подтвердилась. В результате командир воинской части принял решение о назначении бойцу дополнительных суточных выплат. Кроме того, по итогам медицинского освидетельствования военнослужащий был признан временно негодным к службе и получил отпуск по болезни на 45 суток. Военная прокуратура также приняла меры воздействия к должностным лицам, виновным в нарушении прав бойца. Ранее сообщалось, что жалобы по поводу задержки или отсутствия денежных выплат участникам специальной военной операции можно подать в дистанционном формате через портал «Госуслуги». На сайте функционирует специализированный раздел для военнослужащих и членов их семей — «Сообщить о проблеме с выплатами и социальной поддержкой военнослужащих». После регистрации обращения информация автоматически поступает в компетентные органы. Что делать, если не дают выплаты по СВО — в материале URA.RU. 
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