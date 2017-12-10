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10 декабря 2017
09 декабря 2017
11:22  10 декабря 2017 0

В Европе испугались «милитаризации» Калининграда и Крыма

Фестиваль
Перспектива войны в этих регионах маловероятна, отметили в докладеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия использует Калининград и Крым, чтобы перестроить «европейские порядки безопасности» в регионах и «вывести кризис в отношениях с ЕС в военную область». Об этом говорится в докладе Генерального директората Европарламента по внешней политике.

«Милитаризация Калининградской области говорит о желании Кремля вывести кризис в отношениях с ЕС в военную область», — цитирует документ RT. Уточняется, что в обозримом будущем регион «не перестанет быть своего рода боевой крепостью, используемой против соседей из числа балтийских стран в качестве инструмента давления или запугивания». В свою очередь Крым рискует превратиться в «бастион противодействия» НАТО и Евросоюза, утверждают в докладе. Воссоединение Крыма с Россией привело к изменению военного баланса в регионе в пользу РФ, а черноморским государствам теперь стоит «опасаться» российского флота, войск и ракетных систем, сообщается в тексте.

«Действия Кремля в обоих регионах содержат признаки следования схожим политическим и тактическим замыслам. Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС», — говорится в докладе. При этом его авторы подчеркнули, что перспектива полномасштабной войны в этих регионах маловероятна.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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