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15 декабря 2017
14 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:25  15 декабря 2017 1

Сбой, из-за которого заплатившие налоги екатеринбуржцы стали должниками, прокомментировали в ФНС

Камеры видеонаблюдения, извещение. Екатеринбург, квитанция, уведомление, повторное извещение
Даже через десять рабочих дней деньги так и не дошли до сайта налоговойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хотя со срока уплаты налогов — 1 декабря — прошло уже две недели, жители Урала продолжают жаловаться на сбои в работе налоговой. В региональной ФНС отрицают неполадки в системе.

«Уплатила транспортный налог еще в конце ноября, одновременно с налогом на имущество, оно в разных районах города. Со всеми остальными платежами все в порядке, в „личном кабинете“ на сайте они отражены. И только по этому числится задолженность», — рассказывает жительница Екатеринбурга Анна Перова. Она говорит, что это был транспортный налог в ФНС Верх-Исетского района.

Сначала девушка не паниковала — ведь сроки появления информации о платежах на сайте госулуг или ФНС могут составлять до 10 рабочих дней. Но и 15 декабря — почти три недели спустя после уплаты налогов — на порталах все так же не появилась информация о том, что налог уплачен. «Возможно, платежи просто подвисли, мне намекали в налоговой, что слишком много желающих заплатило одновременно и это обрушило систему, и я верила, но, чем больше проходит времени, тем все больше это похоже на очередной сбой техники», — говорит екатеринбурженка.

Никакого сбоя в зачислении платежей в «личный кабинет» нет, — сказали «URA.RU» в управлении ФНС по Свердловской области. — Тем более не идет речь о какой-то конкретной налоговой инспекции или о конкретном налоге». Ведомство советует тем, кто попал в подобную ситуацию, еще раз обратиться в налоговую — на этот раз с документами об оплате.

«Можно, например, написать из личного кабинета на сайте, приложить сканированную копию чека или прийти в налоговую лично». Если чека нет, придется побегать еще: ранее «URA.RU» уже рассказывало о том, как надо разбираться, где зависли деньги, если платеж был онлайн. «Сначала надо обратиться в свой банк за уточнениями деталей перевода — точной суммы и даты перечисленных налогов. Еще один путь — распечатать из личного кабинета ваше уведомление об оплате, и тогда налоговики найдут деньги по ее уникальному номеру», — поясняли в УФНС.

В этом году процесс оплаты вызывает много вопросов у жителей Свердловской области. Так, «URA.RU» сообщало о том, что людям внезапно был произведен перерасчет по имущественным налогам за несколько лет. Кроме того, ряду жителей Свердловской области уведомления не поступали вплоть до 1 декабря. После этого срока начались новые неприятности: у некоторых жителей числилась задолженность, хотя налоги были уплачены вовремя.

Уральцы уплатили налоги в конце ноября, но информация об этом в их «личных кабинетах» на сайте ФНС так и не появилась, там числится задолженность. Тогда налоговики рассказывали, что срок отображения информации составляет десять рабочих дней со дня уплаты, позже такая же информация появилась и в «личных кабинетах» на сайте ФНС. Потом проблемы возникли с пенями: из-за проблем на сайте ФНС долг по неуплаченным налогам начислили из расчета 700% годовых.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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