15:03 15 декабря 2017 0

Работой Дениса Сухорукова (в центре) недоволен замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Связи администрации Екатеринбурга и городской Думы в ближайшей перспективе ослабнут. По информации «URA.RU», руководство мэрии недовольно работой своего главного специалиста по связям с органами местного самоуправления Дениса Сухорукова и намерено убрать его с нынешней должности.

О скорых кадровых перестановках коллеги Сухорукова догадываются по поведению его куратора — замглавы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина. Тот в последнее время все чаще устраивает подчиненному жесткие публичные «выволочки», отчитывая за малейшие провинности или несогласованность.

Депутаты гордумы Екатеринбурга признаются, что даже не знают, чем занимается Сухоруков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поводы для разносов, со слов отдельных депутатов, вполне реальны. «За все годы своей работы я видел Сухорукова только один раз в общении. После митинга „Якоб, уходи!“ (в мае 2014 года) — он не давал передать требования митингующих руководству администрации. О том, что есть такая должность, как взаимодействующий с органами МСУ и что он ее занимает — я узнал только от вас», — признался «URA.RU» депутат гордумы от «Справедливой России» Александр Караваев.

Единоросс Александр Косинцев признается, что единственное, чем запомнился ему Сухоруков — это рукопожатия, которыми тот обменивался с народным избранником перед заседаниями. «Я даже не знал, что в администрации есть структура, о которой вы говорите. Депутат может напрямую обратиться к чиновнику, поэтому до сих пор мы в такой структуре, наверное, не нуждались. Но если ее специально создали, чтобы помогать нам коммуницировать с чиновниками — тогда вопрос, почему она не работает. Ведь острые вопросы возникают, например, внедрение новой транспортной схемы в городе. Во времена, когда был Тунгусов [Владимир, до мая 2016 года замглавы администрации Екатеринбурга] всех просто отправляли к главе горадминистрации, а сейчас хоть буду знать, к кому адресовать свои вопросы», — сказал депутат.

Работой Сухорукова также недовольна глава аппарата Думы Светлана Григорьева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, в полном отсутствии результатов Сухорукова упрекнуть не получится. «К примеру, у меня есть обращения на районе, связанные с уборкой снега. Я сообщаю Сухорукову, что у меня есть желание поплотнее поработать со службой благоустройста. Тот вопрос прорабатывает и уже на следующей неделе я участвую в объездах по своему району. Если мне нужно куда-то попасть или с кем-то связаться из чиновников — все организовывает. Не придраться. Вот на днях у меня в районе открылся садик — так мы все вместе с администрацией там присутствовали и то, что депутаты об этом узнали — тоже заслуга Дениса. Такой человек необходим на том месте, где он сегодня есть. Благодаря ему, как в песне поется „между нами тает лед“», — предложил свой взгляд на работу GR-специалиста депутат Григорий Вихарев.

Претензии начальства к Сухорукову, уверены его коллеги в мэрии, связаны с недовольством главы аппарата Думы Светланы Григорьевой. «Григорьева до крайности педантична. И если со стороны Думы у нее все отточено, то вот со стороны администрации порой случаются провалы: то не пригласили депутатов профильных куда-то, то не предупредили заранее о мероприятии. И она это естественно высказывает начальству Сухорукова, которое его потом строит».

Сам Сухоруков наличие у него каких-либо конфликтов с коллегами отрицает: «У нас прекрасные рабочие отношения с городской думой, особенно с руководителем его аппарата Светланой Евгеньевной. По-другому и быть не может, ведь у нас общие цели и задачи — сделать Екатеринбург лучше».