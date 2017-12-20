С новорожденным сыном Андрея Малахова произошло ЧП

Сын телеведущего Андрея Малахова Александр, которой появился на свет всего месяц назад, оказался в первой в своей жизни чрезвычайной ситуации. Обеспокоенные родители рассказали, что по дороге из парка, где они гуляли все вместе, сломалась машина.
«Возвращался с прогулки на машине (мы ездим в парк), и машина сломалась. Теперь человек знает, что такое такси», — цитирует портал «Дни.ру» супругу Малахова Наталью Шкулеву.
Молодая мама призналась, что первые дни после рождения сына постоянно плакала, но теперь на нее нахлынули новые чувства. «Беру на руки — слезы сами текут. Что это, было совершенно непонятно. Сейчас с каждым днем новые чувства возникают, уже осознанные. Выхожу из дома и сразу скучать начинаю», — рассказала Наталья. По ее словам, у малыша спала младенческая отечность, он уже начинает агукать, улыбаться.
Андрею Малахову пришлось отрегулировать свой рабочий график с учетом потребностей сына. Он рассказал, что стал приходить с работы не в час ночи, как раньше, а около 23 часов. Также ведущий поведал, что с рождением сына его сон стал очень чутким.