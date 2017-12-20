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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:23  20 декабря 2017 0

С новорожденным сыном Андрея Малахова произошло ЧП

Клипарт. Административные здания. Москва, такси, ночной город
Малыш впервые прокатился на таксиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Сын телеведущего Андрея Малахова Александр, которой появился на свет всего месяц назад, оказался в первой в своей жизни чрезвычайной ситуации. Обеспокоенные родители рассказали, что по дороге из парка, где они гуляли все вместе, сломалась машина.

«Возвращался с прогулки на машине (мы ездим в парк), и машина сломалась. Теперь человек знает, что такое такси», — цитирует портал «Дни.ру» супругу Малахова Наталью Шкулеву.

Молодая мама призналась, что первые дни после рождения сына постоянно плакала, но теперь на нее нахлынули новые чувства. «Беру на руки — слезы сами текут. Что это, было совершенно непонятно. Сейчас с каждым днем новые чувства возникают, уже осознанные. Выхожу из дома и сразу скучать начинаю», — рассказала Наталья. По ее словам, у малыша спала младенческая отечность, он уже начинает агукать, улыбаться.

Андрею Малахову пришлось отрегулировать свой рабочий график с учетом потребностей сына. Он рассказал, что стал приходить с работы не в час ночи, как раньше, а около 23 часов. Также ведущий поведал, что с рождением сына его сон стал очень чутким.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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