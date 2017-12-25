Спецслужбы прокомментировали версию с терактом во время наезда автобуса на людей в Москве

18:00 25 декабря 2017 5

Ужасная авария унесла жизни людей Фото: twitter/martin_camera

Водитель автобуса, который протаранил людей у перехода метро «Славянский базар» в Москве, не справился с управлением. Такой версии придерживаются собеседники РБК в столичном управлении МЧС.

Другая возможная причина инцидента — автобус кто-то подрезал на дороге или водитель мог уснуть. Версия с терактом не рассматривается, сообщает RT.

Трагедия произошла сегодня днем в Москве. Рейсовый автобус протаранил людей, выходящих из перехода. Погибло пять человек. За рулем был 58-летний Виктор Тихонов. В Одинцовской транспортной компании мужчина работает уже 30 лет. Руководство нареканий к нему не имело. В этой же компании работает его сын, пишет Life.