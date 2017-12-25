19:50 25 декабря 2017 5

Очевидцы рассказали о состоянии водителя Фото: скрин видео «Дождя»

Пассажир автобуса, который в Москве протаранил толпу людей в подземном переходе, рассказал о поведении водителя. Мужчине показалось, что наезд был совершен специально.

Собеседник журналистов рассказал, что транспорт стоял с выключенным двигателем. Водитель сказал пассажирам, что автобус отправится через 15 минут. Но уже спустя пять минут водитель дал по газам. «Впереди стоял автобус. Водитель выезжает на тротуар, он мог в деревья поехать, а он специально, мне так показалось, взял и в переход ударился», — приводит слова очевидца «Дождь». Мужчина добавил, что водитель после случившегося вышел в состоянии шока и спокойно сообщил, что не справился с управлением. «И ходил вокруг автобуса, даже людям не помогал», — отметил пассажир.

Видео принадлежит телеканалу «Дождь». Комментарий очевидца начинается на 17-й минуте.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в результате аварии пятнадцать человек получили травмы, их на машинах скорой помощи и вертолете доставили в больницу. На момент публикации новости было известно о пяти погибших, пишет газета «Аргументы недели». На место происшествия выехал кран, чтобы поднять автобус на поверхность, сообщает РАПСИ.