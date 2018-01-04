16:24 04 января 2018 1

В результате пожара никто не пострадал ФОТО: сообщество в «ВКонтакте» «ДТП и ЧП САНКТ-Петербург»

В Санкт-Петербурге пожар уничтожил туристический автобус, припаркованный на стрелке Васильевского острова. По данным пресс-службы регионального МЧС, жертв и пострадавших нет.

Известно, что инцидент произошел в районе Биржевого переулка около 11 часов утра. Спасателям, прибывшим на место пожара, удалось сбить пламя и не дать ему перекинуться на другие объекты, сообщает ТАСС. По словам очевидцев, туристической автобус полностью сгорел за 14 минут.

1/3 ФОТО: сообщество в «Вконтакте» «ДТП и ЧП САНКТ-Петербург»

Стрелка Васильевского острова — один из символов Северной столицы. Площадь находится в Восточной части Василеостровского района. Со Стрелки открывается вид на Зимний Дворец и Петропавловскую крепость.