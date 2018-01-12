Названа сумма, которую россияне потратили на Новый год

Почти 100% опрошенных заявили, что праздник ударил по их кошельку
Каждый россиянин потратил на празднование Нового года в среднем 14 тысяч рублей. Об этом сообщил ВЦИОМ со ссылкой на собственное исследование.
Сумма оказалась больше прошлогодней на три рубля, однако при этом 98% респондентов заявили, что траты ударили по их кошельку. Лишь 2% людей полностью отказались от празднования, пишет «Национальная служба новостей».
На подарки в среднем было потрачено 5,5 тысячи рублей. Россияне дарили друг другу ювелирные украшения, духи и дорогой алкоголь. На походы в рестораны было израсходовано порядка четырех тысяч рублей на человека.