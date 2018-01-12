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12 января 2018
11 января 2018
20:28  12 января 2018 0

Новые правила застройки Екатеринбурга появятся лишь в мае. Строители ждут, что их поделят на «своих» и «чужих»

Пыльный грязный Екатеринбург. Город без снега, строительство, рмк
В Екатеринбурге снова меняются правила застройкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о разработке новых городских правил землепользования и застройки. Эта работа продлится 4 месяца и завершится лишь в мае. В результате появится документ, который заменит правила, утвержденные в 2017 году областным минстроем.

Согласно постановлению, в течение предстоящих двух недель мэрия будет собирать предложения от всех заинтересованных лиц. Следующие 30 дней уйдут на подготовку проекта новых правил. С марта по май будут проходить общественные слушания проекта. По их окончании в гордуму будет представлена его окончательная версия.

В комиссию по подготовке правил вошло 25 человек. Среди них лишь один представитель областных властей — заместитель министра строительства Владимир Вениаминов. Возглавил комиссию заместитель главы администрации города Алексей Белышев. Ее рядовыми членами стали заместитель сити-менеджера, представители департамента архитектуры мэрии, сотрудники аппарата и депутаты Екатеринбургской гордумы, Союза архитекторов России, МБУ Мастерская генерального плана и члены общественной палаты муниципалитета. В числе последних — главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург» Лев Кощеев. В комиссии также представлены руководители трех строительных компаний — ЛСР, «Атомстройкмплекс» и «Форум-групп».

Состав комиссии вызвал недовольство других участников рынка. Основатель корпорации «Маяк» Владимир Коньков заявил «URA.RU»: «По персональному составу можно судить, что и как наработает комиссия. Сплошные городские чиновники, депутаты и «околодепутаты». Только один представитель областных властей! И ни одного представителя научной сферы: ни архитектурной академии, где есть кафедра градостроительства, ни стройфака УрФУ. Откуда знать, например, главному редактору газеты, какой этажности можно возвести объект в том или ином месте Екатеринбурга?

Правила землепользования и застройки — это основа не только будущего архитектурного облика нашего города, но и всей градостроительной политики уральской столицы на несколько десятилетий вперед. Глядя на фамилии в списке, мы можем наглядно видеть, под каких застройщиков будет заточена работа комиссии, какие близкие для мэрии компании будут продавливать свои проекты, кому будет дозволено изменить зональность, этажность, «пятно застройки» и т. д. То есть мы вновь возвращаемся к любимой формуле отдельных городских чиновников «свой—чужой»».

Градостроительные полномочия перешли от Екатеринбурга областному правительству в начале 2016 года. Возвращение изъятых у администрации Екатеринбурга управленческих функций было одним из главных условий прекращения политического противостояния между областными и городскими властями. 1 июля 2017 года областные власти вернули мэрии право исполнять лишь одну из градостроительных функций — разработку и выдачу градостроительных планов земельных участков. 1 января 2018 года к ней добавилось право утверждать правила землепользования и застройки.

Константин Джултаев
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