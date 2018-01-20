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20 января 2018
14:37  20 января 2018 1

Принц Уильям подстригся под Брюса Уиллиса. ФОТО

Ранняя лысина принца в последнее время была постоянным поводом для шутокФото: Twitter

Принц Великобритании Уильям расстался со своей нелепой «профессорской» прической и побрился наголо. Новый имидж наследника британской короны пришелся по душе его подданным, но вот цена сравнительно простой стрижки привела их в ужас.

Ранняя лысина принца в последнее время была постоянным поводом для шуток со стороны его младшего брата Гарри и даже отца, принца Чарльза. Сам Уильям реагировал на подколки родных философски, но все-таки наконец решился на эксперимент. С новой ультракороткой стрижкой принц появился на встрече с пациентами детского госпиталя в Лондоне, передает Life.

По информации The Sun, расставание с волосами обошлось принцу в круглую сумму — 180 фунтов стерлингов (более 14 тысяч рублей). Такую сумму запросил парикмахер жены Уильяма Кейт Миддлтон Ричард Уорд. Он подстриг принца не машинкой, а ножницами, по особой технологии.

Стоимость стрижки повергла в шок, как профессиональных парикмахеров, так и интернет-пользователей. Владелец парикмахерского салона в Бирмингеме Антоний Кент заявил, что сделал бы такую всего за 10 фунтов.

«Серьезно, кто-то взял 180 фунтов за стрижку с нашего будущего короля?», «А я думал, что меня ободрали, когда я заплатил 21 фунт», «Никогда не платил больше десятки за такую стрижку. Человека ограбили», «Вы можете купить хорошую машинку за 15 фунтов и больше никогда не возвращаться к этой теме», — высказались пользователи Twitter.

Наталья Володина
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