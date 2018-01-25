В Петербурге найден мертвым инженер секретного бюро по строительству боевых подлодок

03:55 25 января 2018 0

О пропаже инженера в полицию заявили его коллеги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Санкт-Петербурге найден мертвым инженер морского конструкторского бюро «Малахит», которое занимается строительством боевых подводных лодок.

30-летний мужчина должен был выйти на работу из отпуска 23 января. Позже в полицию о его исчезновении заявили коллеги. Правоохранители начали проверку, в рамках которой 24 января вскрыли квартиру в Петергофе, где проживал инженер. Там пропавший был найден повешенным.

Как рассказал РИА «Новости» знакомый с ситуацией источник, погибший был инженером первой категории морского бюро машиностроения «Малахит», которое специализируется на проектировании, строительстве и испытании подводных лодок. в том числе боевых и атомных. Во вторник мужчина должен был выйти из отпуска на работу, напоминает телеканал 360.

По данным источника, погибший — инженер первой категории секретного морского бюро машиностроения «Малахит», которое является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок. Мужчина во вторник должен был выйти из отпуска на работу.