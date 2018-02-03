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03 февраля 2018
14:46  03 февраля 2018 1

Политолог, проводивший кампанию Ельцина, разводится с женой

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, малашенко игорь
Игорь Малашенко скоро станет холостякомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Светская львица Божена Рынска рассказала о разводе своего гражданского супруга — политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко с его официальной женой Еленой Пивоваровой. Об этом скандальная журналистка сообщила на своей странице в соцсети.

«Всем привет, я решила выпустить официальный пресс-релиз. Лучше, если мы сами скажем, чем кто-нибудь нас опередит. Все шесть лет с Игорем Малашенко я жила в несколько щекотливой ситуации, когда он был официально женат на одной женщине, и жил гражданским браком со мной, — написала Божена на своей странице в Facebook. — К счастью, ситуация разрешилась. В Черемушкинский суд в середине января был подан иск о разводе с Пивоваровой Еленой. Адвокат — Вадим Прохоров, но комментариев он не дает, и мы тоже ничего больше комментировать не будем». При этом Рынска не говорит ни слова о том, будет ли она официально заверять отношения со своим 63-летним возлюбленным.

Подписчики и друзья светской львицы поздравляют ее в Сети, желают счастья и рассказывают, как долго они ждали радостной вести. Роман политолога, который в 1996 году проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина, с журналисткой продолжается уже много лет, и все это время Малашенко был официально женат на Пивоваровой, которая живет в США. Это не мешало влюбленным называть друг друга мужем и женой. Ранее «URA.RU» сообщало, что Игорь Малашенко возглавил штаб кандидата в президенты России Ксении Собчак.

Анна Ветрова
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