МЧС закончило поисковые работы на месте крушения Ан-148

16:04 18 февраля 2018 0

Следственный комитет и МАК подписали акт о прекращении поисковых работ на месте крушения Википедия

Пожарно-спасательные подразделения завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления МЧС по Московской области Сергея Полетыкина.

МЧС России, Следственный комитет и МАК подписали акт о прекращении поисковых работ на месте крушения. Об этом Полетыкин сообщил во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил начать поэтапный вывод группировки сил из зоны ЧС.

Ранее в районе крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье было обнаружено более 2 тыс. обломков, сообщало RT. Информация с самописцев свидетельствует о том, что пилоты так и не успели понять причину неисправности, потому не смогли справиться с критической ситуацией, напоминает Nation News. В последние секунды перед крушением пилоты ссорились, пытаясь понять причину неисправности самолета и предотвратить трагедию, сообщал телеканал 360.

Самолет Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье. На его борту находился 71 человек, все они погибли.