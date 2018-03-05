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05 марта 2018
04 марта 2018
06:54  05 марта 2018 4

Милонов предложил Медведеву создать ведомство по продвижению российских брендов

Госдума и Милонов. Москва, милонов виталий
По мнению политика, самый эффективный способ показать культурное богатство страны — это продемонстрировать достижения России в разных сферахФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву создать Федеральное агентство по продвижению российских брендов и общественно-культурных явлений на зарубежную аудиторию.

В своем письме политик напомнил Медведеву, что через несколько месяцев в России начнется крупнейшее международное спортивное событие — чемпионат мира по футболу. По его мнению, самый эффективный способ показать культурное и духовное богатство, а также гостеприимность страны — это продемонстрировать достижения России в разных сферах, рассказать о победах и успехах последних лет.

«Иностранные гости должны увезти из России не только матрешки и икру, но и желание вернуться в наши края добрыми друзьями и потенциальными инвесторами, без боязни и страха готовыми вкладывать деньги в нашу экономику», — цитирует РИА «Новости» Милонова.

Парламентарий отмечает, что деятельность агентства по продвижению брендов даже после завершения ЧМ-2018 сможет благотворно сказаться на продвижении авторитета России на внешнеполитической арене. Кроме того, организация поможет стать успешным инструментом «умной силы», которая будет мощным оружием против антироссийской русофобской политики в ряде стран Запада.

Александр Черноскутов
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