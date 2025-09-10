Стало известно, сколько детей пропали в России за лето 2025 года

Более 250 детей пропали в России за лето 2025 года
Наибольшее число исчезновений детей зафиксировано в Приморском крае
С июня по август 2025 года в различных регионах страны были зафиксированы 253 случая исчезновения детей. Об этом свидетельствуют данные проекта «Помощь в поиске детей», который реализуется командой приложения «Где мои дети».

«Из 253 пропавших удалось найти живыми 227 детей», — сообщила пресс-служба проекта «Газете.Ru». 15 детей были обнаружены погибшими. Еще 11 несовершеннолетних продолжают числиться в розыске.

Наибольшее число исчезновений детей зафиксировано в Приморском крае — 60 случаев за три летних месяца. Это почти четверть всех происшествий по стране. Далее следуют Калининградская область (26 случаев), Свердловская область (19) и Кузбасс (13). По мнению экспертов, высокий показатель в Приморском крае может быть обусловлен не только объективными угрозами для детей, но и эффективной работой волонтерских поисковых отрядов.

Распределение случаев исчезновения детей по месяцам оказалось довольно равномерным: в июне было зарегистрировано 87 случаев, в июле — 82, а в августе — 84. По информации Ассоциации «Поиск пропавших детей», процесс поиска начинается с поступления заявки о пропаже. Каждое обращение тщательно проверяется: устанавливается факт исчезновения, уточняется, подано ли заявление в органы МВД. После этого координатор решает, какие действия необходимы, и согласует их с полицией. Волонтеры получают задачи через специальную систему оповещения.

